Євро-2021 U-21, 1/4 фіналу

Португалія – Італія – 5:3

Голи: Мота, 6, 31, Рамуш, 58, Жота, 109, Консейсау, 119 – Побега, 45, Скамакка, 60, Кутроне, 89

Вилучення: Ловато, 91 (І)

Португалія : Кошта (Порту) – Далот (Мілан), Кейруш (Фамалікао), Лейте (Порту), Тавареш (Фаренсе) – Жедсон (Галатасарай) / Жота (Вальядолід), Браганса (Спортінг) / Бару (Порту), Вієйра (Порту) / Консейсау (Порту), Вітінья (Евертон) – Рамуш (Бенфіка) / Флорентіну (Монако), Мота (Монца) / Леау (Мілан).

Італія : Карнесеккі (Кремонезе) – Ловато (Верона), Дель Прато (Реджина), Раньєрі (СПАЛ) – Белланова (Пескара) / Дзаппа (Кальярі), Фраттезі (Монца), Ровелла (Дженоа) / Кутроне (Валенсія), Побега (Спеція) / Маджоре (Спеція), Сала (СПАЛ) / Соттіль (Кальярі) – Распадорі (Сассуоло), Скамакка (Дженоа) / Річчі (Емполі).

Нинішня молодіжка Італії добре знайома українським вболівальникам. Половина футболістів, які вийшли в старті на Португалію, два роки тому програли команді Петракова на ЧС U-20. Белланова, Дель Прато, Раньєрі, Фратезі, Скамакка. Паоло Ніколато та його хлопці тоді нічого не зуміли протиставити нашим чемпіонам.

"Скуадра адзурра" пропустила швидкий гол з кутового. Ексфорвард Ювентуса (зараз представляє Монцу) Дані Мота шикарним ударом через себе відкрив рахунок у зустрічі. Просто краса! Португалія дуже потужно розпочала. Вітінья і Вієйра прицільними дальніми ударами могла взагалі знищити Італію, якби не спритність воротаря.

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Італія потроху оговталася, захопила м'яч і почала шукати варіанти біля чужого штрафного. Скамакка і Распадорі намагалися втекти у вільні зони, Белланова проявляв багато активності на фланзі, а Побега та Фратезі загострювали з глибини.

Втім, відігратися "скуадра" не встигла – Мота ще раз приголомшив суперників на стандарті. Дані отримав м'яч спиною до воріт, розвернувся і вколотив під поперечину. Шок для Італії! Але апеннінці не поплили. Відчули гру і знову взялися атакувати. Наприкінці першого тайму настирливість окупилася – Побега після кутового відквитав один гол.

У другому таймі пішла весела гра у високому темпі. Дивитися було дуже приємно. Кошта дивом врятував ворота, коли його впритул розстрілював Фратезі. Через декілька миттєвостей на іншому кінці поля Португалія забиває третій – знову після стандарту! Кейруш залишився в чужому штрафному на другий темп атаки і скинув під удар Рамушу.

Але вже на наступній хвилині Італія скоротила відставання класною вертикальною атакою – Скамакка замкнув простріл Фратезі (форвард Дженоа був в офсайді, але ж VAR немає)! На цьому шаленство не завершилося. Тут італійська оборона виносить м'яч з лінії власних воріт, а в наступній атаці вже португальці панічно відбиваються.

Відкритий футбол на зустрічних курсах продовжувався до останніх хвилин. Італія все ж перевела гру в овертайми – спрацювали заміни. Соттіль прорвався через лівий фланг і асистував Кутроне. 3:3 в основний час!

Овертайм для Італії розпочався холодним душем. Ловато у верховій боротьбі виставив лікоть і отримав другу жовту. Здавалося, тепер перевага Португалії стане серйознішою. Але "адзурріні" не притискалися до власних воріт, натомість створивши кілька моментів.

Після короткої перерви становище Італії стало ще складнішим. Вітінья на пару з Бару кількома короткими передачами розірвали захист апеннінців, хавбек Вулверхемптона опинився на ударній позиції і без проблем прошив голкіпера. Ледь не відразу італійці могли відігратися – Кутроне не зміг прицільно замкнути простріл з правого флангу.

На останніх хвилинах Італія буквально усім складом атакувала. Це не перебільшення. Голкіпер грав значно вище власного штрафного. Парадоксально, але Португалія забила не в контратаці, а в позиційній. Консейсау знищив один в один Фраттезі, поклавши суперника на газон. Сину наставника Порту залишалося лише переграти Карнесеккі, з чим він без проблем впорався.

Через кілька хвилин рефері дав фінальний свисток – Португалія у півфіналі молодіжного Євро, де зіграє проти Іспанії!

Євро-2021 U-21, 1/4 фіналу

Данія – Німеччина – 2:2 (по пен – 5:6)

Голи: Фагір, 69, Нельссон, 108 (пен) – Нмеча, 88, Буркардт, 100

Данія : Крістенсен (Оденсе) – Карстенсен (Сількеборг), Нельссон (Копенгаген), Ібсен (Вест Хем), Поульсен (Аустрія) / Крістіансен (Копенгаген) – Андерсен (Норшелланд) / Г'юлманд (Лечче), Нарті (Зандхаузен), Ліндстрьом (Брондб'ю) / Хольсе (Русенборг) – Дреєр (Мітьюлланд) / Ісаксен (Мітьюлланд), Бруун Ларсен (Андерлехт) / Фагір (Вайле), Дарамі (Копенгаген).

Німеччина : Дамен (Майнц) – Вангоман (Гамбург) / Єкель (Гройтер Фюрт), Піпер (Армінія), Шлоттербек (Уніон), Раум (Гройтер Фюрт) – Штах (Гройтер Фюрт) / Клімовіч (Штутгарт), Майєр (Герта) – Баку (Вольфсбург) / Адеємі (Зальцбург), Вірц (Байєр) / Май (Дармштадт), Беріша (Зальцбург) / Буркардт (Майнц) – Нмеча (Андерлехт).

Данія ідеально провела груповий етап: 3 перемоги, нуль пропущених. Але у чвертьфіналі скандинави виглядали аутсайдером на фоні Німеччини. Старт зустрічі підтвердив прогнози. Німці відносно зірковим возили північних сусідів, Вірц, Майєр і Баку легко створювали момент за моментом. Підводила тільки реалізація. Найкращий шанс змарнував Беріша.

Данія витерпіла такий бліцкриг і стабілізувала гру. Почали з'являтися моменти біля воріт Дамена. Ще в середині першого тайму мав забивати Ліндстрьом, а перед перервою розкішна можливість виникла в Брууна Ларсена, який прекрасно знайомий з суперниками за виступами в Борусії і Хоффенхаймі.

Другу половину зустрічі данці розпочали навіть краще. У німців було багато браку, натомість опоненти діяли різкіше. Бруун Ларсен запоров ще один момент, після чого гра заспокоїлася. Аж поки на полі не з'явився Фагір – джокер Данії. Етнічний афганець забив через три хвилини після виходу з лави запасних!

Штефан Кунц від безвиході (по перерві Німеччина виглядала вбого) почав кидати в атаку високих захисників. Вийшов Май і відразу ж відзначився асистом – підправив подачу на дальню стійку, де чатував Нмеча. І цей поєдинок перейшов в овертайми!

Німеччина забила першою. Захисник збірної Данії намагався вибити м'яч, але влучив у свого. Нмеча підхопив і спробував прострілити у центр штрафного – постріл заблокували. Однак німці провели атаку другим темпом. Буркардт після навісу з лівого флангу прийняв м'яч на груди і другим дотиком потужно пробив повз дезорієнтованого голкіпера.

Данія відігралася на початку другого овертайму. Неповороткий Май порушив правила у власному штрафному, і арбітр без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Покарання взявся виконувати Нельссон. Нерви у данця виявилися сильнішими – голкіпер завалився у кут ще до удару.

Але в серії пенальті Фін Дамен став героєм Бундестім, потягнувши удари Фагіра та Крістіансена! Німеччина з величезними проблемами впоралася з Данією і вийшла у півфінал Євро-2021. Там на хлопців Штефана Кунца чекають Нідерланди.

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