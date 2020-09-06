Португалия встречалась с Хорватией в рамках 1 тура Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Хорватия на "Футбол 24".

Финалист ЧМ-2018 опозорился в Португалии. Хозяева просто уничтожали хорватов на протяжении всего поединка, но открыть счет удалось лишь на 41-й минуте.

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После перерыва игроки Португалии еще трижды отличились в воротах соперника. Гости сумели ответить лишь голом престижа перед финальным свистком.

Напомним, сборная Украины обошла Португалию в группе отбора к Евро-2020, оставив действующего чемпиона Европы на второй строчке.

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