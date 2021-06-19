Национальные команды Португалии и Германии встречаются во втором туре чемпионата Европы-2020. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Португалия – Германия стартует в 19:00 по Киеву. Поединок примет мюнхенская Альянц Арена. Немцы после поражения от Франции с автоголом Матса Хуммельса расположились на последнем месте группы F с нулем очков. Португалия в первом туре разгромила Венгрию в Будапеште (3:0).

Португалия – Германия: анонс матча Евро-2020

Стартовые составы на матч Португалия – Германия

Португалия: Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру – Данилу, Карвальо – Бруну Фернандеш, Жота, Бернарду Силва – Роналду

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутиньо, Андре Силва, Рафа Силва, Ренату Санчеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Палинья

Германия: Нойер – Гинтер, Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс – Мюллер, Хаверц, Гнабри.

Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.