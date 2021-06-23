Сборная Португалии в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020 встретится с Францией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 3-го тура Евро-2020 Португалия – Франция началась в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на ТК "Футбол 1/2" и ТРК "Украина", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Португалия – Франция: анонс матча Евро-2020

Перед последним туром все три гранда имеют шанс как выиграть квартет, так и опуститься / остаться на третьей строчке (Венгрия, всё же, вряд ли поднимется со дна) – но только французская сборная гарантировала себе участие в плей-офф. "Ле Блё" лидируют, на 99% обеспечив себе матч против Швейцарии в 1/8 финала, а вот португальцы с третьей строчки могут попасть на Нидерланды или Бельгию – впрочем, в случае разгромного поражения со счетом 4:0 "селесао" вообще никуда не выйдут.

Стартовые составы

Португалия: Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру – Моутинью, Данилу Перрейра, Санчеш – Бернарду Силва, Роналду, Жота

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Бруну Фернандеш, Карвалью, Рафа Силва, Невеш, Далот, Фелиш, Оливейра, Палинья

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Канте, Погба – Толиссо, Гризманн, Мбаппе – Бензема

Запасные: Манданда, Меньян, Павар, Лангле, Лемар, Жиру, Рабьо, Зума, Сиссоко, Динь, Коман, Бен-Йеддер

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