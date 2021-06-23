Развязка в "группе смерти" оказалась истинно чемпионской. Перед последним туром все три гранда имеют шанс как выиграть квартет, так и опуститься / остаться на третьей строчке (Венгрия, все же, вряд ли поднимется с дна) – но только французская сборная гарантировала себе участие в плей-офф. "Ле Блё" пока лидируют, на 99% обеспечив себе поединок против Швейцарии в 1/8 финала, а вот португальцы с третьей ступеньки могут попасть на Нидерланды или Бельгию – хотя для начала необходимо не вылететь из топ-4 третьих мест из-за негативной или нулевой разницы голов. Пока у подопечных Фернанду Сантуша "+1" при пяти забитых голах.

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Для Украины матч между Францией и Португалией будет иметь значение, если матчи группы Е не завершатся с нужным для нас результатом. Тогда придется молиться на разгром пиренейцев с разницей в 3 + голов при параллельной победе Германии над Венгрией (или при ничьи). Другой вариант – победа мадьяр над немцами с разницей в 2+ голов и любая победа "Ле Блё". Расклад – так себе, но надежда всегда умирает последней.

Так или иначе, португальцы пока не собираются ничего просчитывать. Кого-кого, а Францию ​​этот коллектив не боится – в 2016-м "селесао" обыграли подопечных Дидье Дешама в финале Евро. Кроме того, в Лиге наций действующие чемпионы Европы расписали с чемпионом мира нулевую ничью в Париже, и только дома они потерпели минимальное поражение. Вообще, против сильных соперников Португалия выступает успешно – за два последних года команда расписала две ничьи с Испанией, дважды победила Хорватию (забив "клетчатым" 7 голов), выиграла у Нидерландов в финале Лиги наций и громила Швецию.

Перед Евро-2020 подопечные Фернанду Сантуша казались готовыми к прорыву в поздние стадии плей-офф. "Селесао" демонстрировали тактическую гибкость и круто выглядели во всех фазах, но старт турнира разочаровал – португальцы аж 84 минуты играли вничью с Венгрией (с минимумом моментов), а Германии сгорели со счетом 2:4. В обоих поединках команда демонстрировала отдельные светлые пятна (правильные замены, непродолжительные равные отрезки игры, исполнения в завершающих фазах), но в целом она выглядела убого. Чемпион Европы показывал слишком медленный, тривиальный и скучный футбол, проваливаясь под высоким прессингом топов и имея огромные проблемы с низким блоком "карликов". Shame.

Впрочем, сегодня португальцам может быть проще. В матче против Франции "селесао" не станут раскрываться раньше, чем это потребуется – а вот "Ле Блё" уже давно имеют трудности в игре против закрытых соперников. Помните, как слабо выглядела атака чемпионов мира в поединке против Украины? Похожие проблемы команда имела во встречах с Португалией, Боснией и Финляндией (Суоми вообще победили), а также в Казахстане коллектив невнятно выглядел до перерыва. Чтобы преодолеть этот недостаток, Дидье Дешам решился вернуть в сборную Бензема, но ему явно не хватает сыгранности с партнерами. Как следствие, в матче против Венгрии на Евро-2020 команда расписала справедливую ничью (1:1).

Впрочем, при игре на пространстве "Ле Блё" просто нет равных. В первом туре они разнесли Германию, забив три гола и едва не забив четвертый после выходов один на один и штанги – правда, два взятия ворот отменили из-за офсайда. Хотя и слабость против "автобусов" не стоит переоценивать: да, Франция стерильно владеет мячом и не может надолго прижать соперника, однако свои 4-5 голевых моментов коллектив находит – а на таком уровне много возможностей не надо. Португалия же не является эталоном оборонительного футбола против грандов. Доказано Германией.

Кадровая ситуация

В лазарете сборной Португалии остаются два футболиста – Жоау Фелиш восстанавливается после повреждения подколенного сустава, а Нуну Гомеш получил травму бедра. Других потерь в лагерь "селесао" не было.

После провала с Германией в составе действующих чемпионов Европы ожидается ротация. В частности, на выход в старте явно претендуют Рафаэл Силва и Ренату Санчеш, которых постоянно выпускали со скамейки запасных. Возможно, Фернанду Сантуш перейдет на три защитника, чтобы компенсировать проблемы на флангах обороны – особенно правого, где привозному Семеду нет реальной замены.

Франция же осталась без Усмана Дембеле, которому удалось сыграть всего 20 минут во втором тайме против Венгрии. Форвард получил тяжелое повреждение, перенес операцию и вылетел на четыре месяца. Других проблем с составом у Дидье Дешама нет.

У "Ле Блё" также напрашиваются изменения в составе. В частности, снова можно ожидать появления в старте Люки Эрнандеса, хотя и на правом фланге обороны возможны перестановки – Павар стал одним из главных виновников ничьи с Венгрией.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Франция

Португалия: Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейро – Бруну Фернандеш, Карвалью, Данилу Перрейра – Р. Силва, Роналду, Жота

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Толиссо – Гризманн, Жиру, Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают Францию ​​безусловным фаворитом встречи, и не удивительно. "Галльские петухи" демонстрируют высокий темп и круто прессингуют, а в атакующем плане эта команда по праву может считаться сильнейшей на планете. Подопечные Фернанду Сантуша, в свою очередь, тотально провалились в матче против Германии, хотя ничего невероятного в тактическом плане соперник не предложил – к тем же рывкам Госенса все давно привыкли.

Впрочем, существует большая вероятность, что Португалия зацепится за очки. Во Франции слишком большие трудности с закрытыми коллективами, а преодолеть их за 5 дней в чрезвычайно тяжелом ритме практически нереально – в обороне же "Ле Блё" не безгрешны. Если Венгрия забила чемпиону мира по игре и удержала ничью, то "селесао" это тем более по плечу.

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