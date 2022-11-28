Португалия сыграет против Уругвая в рамках 2-го тура группового этапа на ЧМ-2022. Ищите ссылки на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Португалия – Уругвай стартует в 21.00. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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В стартовых составах отметим минимальные перестановки в Уругвая (Касерес остался в запасе) и концептуальные изменения в Португалии. Фернанду Сантуш всерьез переформатировал оборонный блок. В частности, появился Пепе. Похоже, с Ганой опытного лидера просто решили поберечь.

Португалия: Кошта – Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш – Карвалью, Бернарду, Невеш, Фернандеш – Фелиш, Роналду

Уругвай: Рочет – Хименес, Годин, Коатес, Оливейра – Бентанкур, Вальверде, Весино – Варела, Кавани, Нуньес