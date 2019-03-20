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Португалия – Украина: "желто-синие" прибыли в Лиссабон

22:49 11 Читати українською
Португалия – Украина: "желто-синие" прибыли в Лиссабон
Сборная Украины / ФФУ

Сборная Украины прибыла в Лиссабон на матч 1 тура отбора Евро-2020 против Португалии.

Сборная Украины прилетела в Лиссабон, чтобы сыграть матч 1 тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против действующего чемпиона континента Португалии, сообщает Футбол NEWS.

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Поединок Португалия – Украина состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени на стадионе Да Луж.

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