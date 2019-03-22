Португалия – Украина: "сине-желтые" прогулялись по Лиссабону и опробовали газон Эстадио да Луж

Шевченко готовит сборную к поединку с Португалией / фото: А. Осипов

Тренерский штаб вместе с игроками национальной команды совершил традиционную прогулку перед поединком 1-го тура отбора к Евро-2020.

Сразу после прогулки команда начала теоретическое занятие. А потом "сине-желтые" вышли на изумрудный газон стадиона Да Луж. Поле в хорошем состоянии и готово к завтрашним нагрузкам. В занятии приняли участие все 25 игроков, которые прилетели в Лиссабон, сообщает ФФУ.

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Отметим, матч 1-го тура отбора к Евро-2020 между Португалией и Украиной сыграют сегодня, 22 марта. Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

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Фото Павла Кубанова