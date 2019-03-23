Португалия – Украина: послематчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями после матча отбора на Евро-2020 против Украины.

"В целом команда вигядала прилично. Не выиграли, поэтому нельзя сказать, что все хорошо. Мы знали, что украинцы будут так играть. Они умеют контролировать мяч, они заставляют соперника бегать без него и вернуть контроль мяча нам бывало достаточно сложно.

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

В первом тайме мы потеряли три или четыре возможности забить, когда соперник действовал не очень уверенно. Мы пытались менять нашу игру по ходу матча. В конце игры мы рискнули практически всем. Это – не честно. Португалия заслуживала победить сегодня.

В конце матча был шанс и у Украины, но это был бы полностью несправедливый исход. Именно мы заслуживали победы. Но получилось, как получилось.

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Теперь нам нужно выигрывать следующие матчи. Нужно думать о Сербии и об отдыхе. Подобный результат всегда негативно влияет на мораль, но игроки восстановятся и смогут победить Сербию", – цитирует Сантуша RTP.