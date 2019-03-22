Португалия – Украина: команды определились с цветами формы на матч

Сборная Украины сыграет в желтом, а португальцы – в красном.

На традиционном предматчевом совещании с участием официальных лиц матча и представителей команд, помимо прочего, было решено, что сборная Украины сыграет в желтом комплекте формы. Хозяева поля выйдут на поединок в красном комплекте.

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Вратарь украинцев будет одет в зеленый комплект экипировки, а Португалии – в черный, сообщает пресс-служба ФФУ.

Напомним, поединок первого тура отбора к Евро-2020 между сборными Португалии и Украины сыграют сегодня в Лиссабоне. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по Киеву. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

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