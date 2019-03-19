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Португалия – Украина: Канселу ожидает тяжелой игры с командой Шевченко

16:59 73 Читати українською
Португалия – Украина: Канселу ожидает тяжелой игры с командой Шевченко
Жоау Канселу / фото из соцсетей

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу поделился ожиданиями от старта команды в отборе к Евро-2020.

 

"Украина поднялась в первый дивизион Лиги наций, а Сербия ни разу не проиграла после ЧМ-2018. Это будут две тяжелые игры, но я думаю, что у нас есть необходимые умения, чтобы победить их. Помощь наших болельщиков сделает нас сильнее.

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Статус действующего победителя турнира добавляет ответственности. Мы будем стараться защитить этот титул, а соперники будут более мотивированными, чтобы обыграть нас.

Роналду никому ничего не должен доказывать. Он – номер один в мире и всегда пишет историю как в своем клубе, так и в сборной. Его присутствие делает команду сильнее, он поможет нам одержать шесть очков в этих матчах", – цитирует Канселу официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Напомним, первый поединок в рамках отбора на Евро-2020 Португалия – Украина состоится 22 марта, начало в 21:45. Через три подопечные Фернанду Сантуша сыграют с командой Сербии.

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Португалия Португалия Евро-2020 Португалия - Украина Криштиану Роналду Криштиану Роналду Жоау Канселу Жоау Канселу
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