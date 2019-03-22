Португалия – Украина: Гвардиола посетит поединок, чтобы просмотреть потенциального новичка Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відвідає поєдинок відбору на Євро-2020 між Португалією та Україною, аби переглянути у дії потенційного новачка.

Наставник "горожан" хочет просмотреть в действии молодую португальскую звезду Жоау Фелиша, если тот сегодня появится на поле, об этом сообщает издание AS.

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Заметим, что на поле также могут выйти двое подопечных Хосепа Гвардиолы – украинец Александр Зинченко и португалец Бернарду Силва.

К слову, Жоау Фелиш в текущем сезоне сыграл 32 матча за Бенфику во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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