Португалия – Украина: Головко считает, что судьба поединка будет зависеть от настроя Роналду

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Александр Головко поделился ожиданиями от матча "сине-желтых" против Португалии в отборе к Евро-2020.

"Да, индивидуально португальцы объективно сильнее, все играют в сильных чемпионатах. Но по качеству командной игры наша сборная уступать не должна.

Интересно, как тренерский штаб будет использовать футболистов, которые играют в своих клубах на других позициях. Тот же Зинченко, который играет левого защитника, но по факту – одного из опорных полузащитников. Но это уже приятная головная боль. Главное, что футболисты для качественного футбола у Шевченко есть. Другое дело, кто как себя проявит.

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Как нейтрализовать Роналду? Этого можно достичь с помощью высокой линии обороны. Но сложно сказать, насколько такая тактика будет кстати. У португальцев достаточно быстрые фланговые игроки, и если зоны оголять, то их легко могут раскрывать. Применяя высокую оборону, нужно очень грамотно играть вверху, с прессингом, с активным отбором мяча игроками группы атаки и линии полузащиты. Готовы ли к этому наши футболисты – посмотрим. Когда вы играете высоко и активно отбираете, там на первый план выходит персональная опека один в один. Чтобы в случае перехвата и контратаки, ты смог сработать против своего игрока, на опережение.

Если же вы позиционно обороняетесь, то игрок держит зону, но перестает правильно играть персонально. Сочетание персональной и зонной игры постоянно должно отрабатываться. Хотя на уровне сборной это сделать сложно. Все, в чем успевает поработать тренерский штаб за время короткого сбора – это концентрация внимания, тактика и психология. Натренировать то, что игроки не умеют делать, практически невозможно.

Зацикливаться на одном Роналду – черевато. У португальцев и без него хватает мастеровитых ребят. Но в этом матче многое будет зависеть от настроя Криштиану. Если Роналду пренебрежительно отнесется к нашей команде, будут шансы на то, что он себя не проявит. А если он настроится, как на Атлетико, то проблемы будут", – цитирует Головко Segodnya.ua.

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