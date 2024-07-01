Португалия – Словения: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2024
Сборная Португалии в рамках 1/8 финала Евро-2024 сыграет со Словенией. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Словении стартует в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет во Франкфурте. Телетрансляция доступна на платформе MEGOGO.
Португалия – Словения: анонс матча 1/8 финала Евро-2024
Стартовый состав
Португалия: Кошта – Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш – Бруну Фернандеш, Палинья, Витинья – Бернарду Силва, Роналду, Леау
Запасные: Патрисиу, Са, Семеду, Далот, Рамуш, Феликс, Данилу, Ж. Невеш, Р. Невеш, Нуньеш, Жота, Антониу Силва, Нету, Консейсау
Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец – Стоянович, Гнезда-Черин, Елшник, Млакар – Шпорар, Шешко
Запасные: Белец, Векич, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Хорват, Випотник, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Иличич