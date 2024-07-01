Не следует ничего выдумывать. Словения – 100-процентный андердог с минимумом шансов на четвертьфинал. Вряд ли кто-то из наших многочисленных словенских читателей обидится на этот факт, тем более что ограниченный потенциал лишь подчеркивает ее крутость. Подопечные Матьяжа Кека не потерпели ни одного поражения в матчах с Англией, Данией и Сербией, да еще и забили двум последним по заслуженному голу.

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Конечно, команде несколько повезло с безыдейностью сербов и пассивностью грандов. Да и свои моменты соперники не реализовали, но это уже их проблемы. Важно, что Словения неплохо оборонялась в модели 4-4-2 и довольно уверенно убегала в контратаки. Особых тактических изюминок данный коллектив при этом не демонстрировал – сборная просто хорошо организована, дисциплинированная и физически готова.

Хватит ли такого футбола против Португалии? Существуют большие сомнения. Балканцам точно придется садиться в низкий блок и верить в силу своего голкипера, вот только есть одно но. Облак – очень крутой шотстоппер, однако трижды в его воротах проводили хет-трики. Все три оформил... Роналду. Тот самый Роналду, который до сих пор не забивал на турнире.

Стоит отметить, что индивидуально Криштиану выглядит очень мощно, что изрядно удивляет. На ЧМ-2022 казалось, что легенда окончательно сдулась, а переезд в Саудовскую Аравию будто завершал эру величия КР7. Впрочем, на Евро-2024 нападающий демонстрирует классически-элитный уровень игры в зонах завершения, да еще и сохраняет приличную скорость для прорывов на пространстве. Он остается очень опасным.

Для "селесао" магическая "семерка" не выглядит обузой, как в последних сезонах Фернанду Сантуша. Тем не менее, авторитет Роналду все еще давит на Португалию – и все еще ее ограничивает. Пиренейцы слишком склонны к игре через кроссы, они так или иначе ищут капитана. Причина не только в возможной истерике Криша, а и в его объективной эффективности в воздухе, борьбе и на замыканиях – существует огромный соблазн активировать этот чит-код.

Но команда Роберто Мартинеса может быть гораздо разнообразнее. С другой стороны, списывать недостатки на одного только Роналду неправильно. На групповом этапе Роберто Мартинес пробовал схемы, незнакомые для подопечных, а провал с Грузией вскрыл уязвимость под контратаками – турки в этом аспекте тоже создали проблемы.

И все равно никто не верит в Словению. Португалия сегодня будет зла. Португалия будет доминировать и создавать кучу моментов. Стоит не забывать, что в отборе "селесао" забили 36 голов при 2-х пропущенных – там случались разгромы со счетом 9:0 или 6:0. С другой стороны, сопоставимая со словенцами сборная Словакии забила пиренейцам два гола на ее поле, да и чешский "автобус" держал ничейный счет до последних минут.

Словом, не следует короновать подопечных Роберто Мартинеса до стартового свистка. В 1/8 финала Евро слабые команды не выходят. Сегодня могу быть очень интересно.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Словения

Португалия: Кошта – Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш – Бруну Фернандеш, Палинья, Витинья – Бернарду Силва, Роналду, Леау

Словения: Облак – Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец – Стоянович, Гнезда-Черин, Елшник, Млакар – Шпорар, Шешко