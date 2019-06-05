Португалия – Швейцария: предматчевая пресс-конференция Владимира Петковича

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Португалии.

"Португалия – явный фаворит. Не только в матче, но и во всем турнире. Они чемпионы Европы, играют дома. История за них. Но как мы все не раз видели, как неоднократно демонстрировал нам футбол, возможно все.

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Может, нам осталось только выиграть подобный турнир, чтобы окончательно убедиться в том, что мы можем бороться с топ-командами и обыгрывать их", – цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.

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