Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

6 декабря, 21:00, г. Лусаил, стадион "Лусаил Айконик"

Главный арбитр: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне

Сборная Португалии на этом чемпионате мира совсем не запоминается своим футболом. Главная тема "селесао" на Мундиале – отношения Криштиану с командой и Вселенной. Пока что они складываются так себе.

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В частности, Криштиану требовал переписать на себя гол Бруну Фернандеша в ворота Уругвая, хотя чипы доказали отсутствие прикосновения к мячу со стороны КР7. Отчаяние было настолько сильным, что капитан сборной прямо из раздевалки писал Пирсу Моргану об "украденном" голе.

В матче же с Кореей он обиделся на Чо Кью Сона, ведь тот "подгонял" Криша с поля во время замены. А потом в СМИ заговорили о сложных отношениях с Фернанду Сантушем – Рону не нравится, что тренер его меняет по ходу матчей.

А еще надо вспомнить о родне Криштиану, которая везде требует поклонения перед божеством. Его мама желает, чтобы португальский народ мыслил масштабно, а сестры вообще зажигают. Журналист CNN Луиш Виллар заявил, будто Роналду страдает "нарциссическим расстройством личности", а Катя и Элма Авейру в ответ назвали Луиша "тупым клоуном", "выродком" и "инвалидом".

"А где же за этим всем футбол?", спросите Вы. А футбол сборной Португалии настолько серый и хаотичный, что о нем и сказать особо нечего. Собственно, большое количество тактических экспертов банально проигнорировало выступления "селесао" на ЧМ-2022.

Команда Фернанду Сантуша в целом придерживается прагматичной модели игры, как и всегда. Ведущую роль в его системе ныне занимает Бруну Фернандеш, вытягивающий на себе продвижение атак и открывание зон. Без хавбека МЮ португальцы ничего бы не добились – в его активе два ассиста в матче с Ганой ("селесао" победили 3:2) и гол+пас с Уругваем (2:0). Показательно, что без Бруну сборная сразу же проиграла Южной Корее (1:2, хотя там в принципе был полурезерв).

Роналду заработал неоднозначный пенальти в битве с Ганой, а чего-то более интересного от него мы и не увидели. Как, собственно, и от всей команды – идея с перегрузкой левого фланга не работает, моментов у команды минимум, а ошибок в позиционной работе просто вагон. Были матчи, где удавалось неплохо сдерживать соперников (первый тайм с Ганой), а были матчи, где неплохо сдерживали Португалию (тот же тайм с Уругваем). В общем, сборная выглядит крайне серой и непонятной.

В этом ее слабость, но в этом же ее сила. Трудно выделить какие-то критические узлы в футболе Фернанду Сантуша (кроме Бруну), а значит и прочитать игру его подопечных наперед непросто. Зато "селесао" привезли очень сильный состав – даже с учетом травмированных Нуну Мендеша и Данилу он не теряет в мощности. На чемпионатах мира индивидуальный класс отчасти решает гораздо больше, чем структура игры – и сборная Португалии служит ярким подтверждением этого тезиса.

Сегодняшним ее соперником станет сборная Швейцарии. "Нати" на катарском Мундиале выступили именно так, как и ожидалось от лучшего середняка Европы. Подопечные Мурата Якина минимально победили Камерун, дали бой Бразилии и разнесли Сербию в ключевом поединке – все благодаря приличной организации во всех фазах и наличию крутых исполнителей, которым иногда удается сделать результат "на классе".

У сборной Швейцарии прослеживается интересная идея с динамичным центром поля. Соу, Фройлер и Джака формируют треугольник, в котором постоянно меняются позициями. Кроме того, в позиционной атаке неплохо смотрятся фланговые игроки. Наконец, можно отметить качественную работу в зонах завершения в штрафной – "нати" регулярно замыкают прострелы или подачи (особенно эффективен в данном аспекте Эмболо).

Именно эти "изюминки" и сработали во встречах с Камеруном и Сербией, однако общая картина выглядит сыро. Командам, привыкшим контролировать мяч и работать от позиционных атак, на катарском Мундиале в принципе тяжело – а конкретно со швейцарцами можно заметить спад задолго до турнира. После ухода Владимира Петковича "нати" ощутимо потеряли в стабильности, часто выгрызая результат "на жилах" и раскатывая открытые матчи.

Альпийцы чем-то похожи на сборную Португалии. Незавершенные тренерские задумки, несколько хаотичная картина игры, компенсация тактических проблем высоким индивидуальным классом. Все эти особенности характерны для обеих команд, поэтому их личная встреча может получиться или очень интересной, или очень скучной. Посмотрим, как оно получится.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Швейцария

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро – Б. Силва, Невеш, Карвалью – Фернандеш – Фелиш, Роналду

Швейцария: Зоммер – Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес – Джака, Фройлер – Шакири, Эбишер, Варгас – Эмболо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1, овертаймы

Букмекеры не оставляют Швейцарии никаких шансов, выставив в три раза выше коэффициенты на победу "нати". Трудно понять такой прогноз контор, ведь команды примерно равны по качеству своей игры. У Португалии просто больше звездных футболистов – и они действительно делают результат – однако в организационном плане их наличие мало что приносит Фернанду Сантушу.

Оба коллектива стараются работать осторожно, поэтому большого количества моментов ожидать не стоит. Вместе с тем, нулевая ничья в основное время тоже кажется маловероятной – оборона "нати" и "селесао" пропускала в двух из трех матчей на ЧМ. На последней трети поля швейцарцы и португальцы имеют достаточно качественных исполнителей, чтобы прошить защиту.

Тем не менее, рисковать никто не станет. Это точно не про Мурата Якина и Фернанду Сантуша. Данные коллективы с радостью согласятся на овертаймы и пенальти, а кто у них выйдет победителям – угадать нереально.

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