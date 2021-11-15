Португалия – Сербия: Митрович победным голом спас две ставки – невероятное совпадение и огромный выигрыш
Форвард сборной Сербии Александар Митрович стал настоящим спасителем для азартных игроков.
В Сербии некоторые фанаты сумели неплохо заработать на победе своих любимцев над Португалией – гол Митровича позволил двум ставкам стать реальностью, сообщает sport.blic.
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Один из них предусмотрел довольно сложный сценарий – Митрович должен был забить гол и отпраздновать его, сняв футболку. Коэффициент на это был 15, так что с 350 динаров болельщик заработал 5250.
Другой сделал более банальную ставку – 10 тысяч евро на победу сборной Сербии. Гол Митровича на 90 минуте встречи обогатил болельщика на 50 тысяч евро.
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