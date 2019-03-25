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Португалия – Сербия: Барселона отправит Абидаля на матч Евро-2020 для просмотра Йовича

17:36 37 Читати українською
Португалия – Сербия: Барселона отправит Абидаля на матч Евро-2020 для просмотра Йовича
Лука Йович / Фото UEFA

Сербский нападающий Айнтрахта Лука Йович все ближе к переезду в испанский гранд.

 

Барселона делает первые шаги в подписании Луки Йовича, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонцы отправили на поединок 2-го раунда отбора к Евро-2020 Португалия – Сербия своего технического директора Эрика Абидаля, чтобы француз посмотрел на Йовича в действии.

Лука выступает за Айнтрахт на правах аренды, права на игрока принадлежат Бенфике.

В текущем сезоне Бундеслиги Йович провел 24 матча, в которых отметился 15-ю голами и 6-ю ассистами.

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