Португалия – Нидерланды: Роналду завоевал юбилейный трофей в своей карьере

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию очередным трофеем.

Национальная команда Португалии минимально обыграла Нидерланды (1:0) и стала обладателем первого кубка Лиги наций.

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Для звездного форварда Ювентуса Криштиану Роналду этот трофей стал 30-м в карьере, сообщает ESPN.

10 трофеев Криштиану выиграл с Манчестер Юнайтед. С Реалом он побеждал в 16 турнирах. Также по 2 трофея нападающий выиграл в составе сборной Португалии и Ювентуса.

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