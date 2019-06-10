toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Португалия – Нидерланды: Роналду завоевал юбилейный трофей в своей карьере

06:00 259 Читати українською
Португалия – Нидерланды: Роналду завоевал юбилейный трофей в своей карьере
Криштиану Роналду / Фото UEFA

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду пополнил свою коллекцию очередным трофеем.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Национальная команда Португалии минимально обыграла Нидерланды (1:0) и стала обладателем первого кубка Лиги наций.

Португалия – Нидерланды: Роналду ворвался в топ-5 игроков Европы по количеству матчей в футболке национальной команды

Для звездного форварда Ювентуса Криштиану Роналду этот трофей стал 30-м в карьере, сообщает ESPN.

10 трофеев Криштиану выиграл с Манчестер Юнайтед. С Реалом он побеждал в 16 турнирах. Также по 2 трофея нападающий выиграл в составе сборной Португалии и Ювентуса.

Португалия выиграла Лигу наций, одержав уверенную победу над Нидерландами в финале

blog_ava
Ван Дейк – о поражении в финале Лиги наций: Сборная Нидерландов может собой гордиться
00:28
117
Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Рекорды Лига наций Португалия - Нидерланды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
17
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук