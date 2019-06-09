Португалия – Нидерланды: предматчевая пресс-конференция Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финала Лиги наций против Нидерландов.

"Задача состоит в том, чтобы попытаться понять, какую угрозу представляют ваши оппоненты. В последние годы Нидерланды сильно развивались. Аякс имел свой увлекательный путь в Лиге чемпионов, также голландцы имеют игроков, которые выигрывали финалы, что доказывает их невероятные способности.

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Португалия постоянно на последних этапах крупных соревнований. Давление – это всегда хорошо, но играть дома и рассчитывать на поддержку наших болельщиков - это большая мотивация.

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Мы в финале, игроки истощены физически, однако у нас достаточно мотивации. Наиболее важным является ментальный аспект. Игроки должны быть умственно сильными, чтобы получить то, что мы хотим. Это будет грандиозная игра. Мы хотим принести радость португальцам", – приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.