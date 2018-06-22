Португалия – Марокко послематчевая пресс-конференция Эрве Ренара

Главный тренер сборной МароккоЕрве Ренар прокомментировал поражение от Португалии (0:1).

"Игра Роналду? Я здесь не для того, чтобы обсуждать того, кого выбрали лучшим игроком матча. Я уверен, что весь марокканский народ гордится своей командой. Мы были 81-ми в рейтинге – теперь мы 41-е. Мы впервые за долгое время на чемпионате мира. Мы продемонстрировали, что умеем играть в футбол. Мы хорошо действовали в конце. Посмотрите, как португальцы забили с углового, и взгляните, как действовал Пепе, а потом сделайте выводы и расскажите об этом справедливо.

Гораздо проще играть с игроками, которые могут забить и забивают мячи. Но у нас команда Марокко – думаю, мы были эффективными. В первом матче у нас тоже было много возможностей. Такое случается в футболе. Те, кто знает, как попадать в штрафную площадку и забивать голы, всё это понимают.

Сборная Португалии победила Марокко

Мы играли в атакующий футбол против команды, которая хорошо контратакует, так что мы рисковали. Нам не засчитывали голы. Но на московском стадионе мы чувствовали себя, как будто играли в Касабланке. Все зрители из Марокко проделали большой путь сюда и создали великолепную атмосферу.

Судейство? Думаю, что уже сказал всё. Это не моё дело – просто прошу вас посмотреть повторы эпизодов в замедленном варианте, потому что нарушения должны быть замечены. Угловой должен был быть в пользу Марокко, но потом было допущено нарушение, и вышло, что Роналду должен забивать. Знаю, что меня будут критиковать – единственное, что могу заявить уверенно: я горжусь своими ребятами. У нас остался ещё один матч с Испанией, и я уверен, что мы и там хорошо выступим", – цитирует Ренара Чемпионат.