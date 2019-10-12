Португалия – Люксембург – 3:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Португалии в 7-м туре отбора к Евро-2020 разгромила Люксембург. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация

Група В

Португалия – Люксембург – 3:0

Голы: Силва, 16, Роналду, 65, Гедеш, 89

Роналду в матче против Люксембурга забил 700-й гол в карьере

Португалия на своем поле уверенно одолела сборную Люксембурга. Уже в начале встречи Бернарду Силва открыл счет в матче. Португальцы мужественно оборонялись и в первом тайме больше не позволили хозяевам забить. Во второй половине встречи свой 700-й мяч в карьере положил Роналду – после обрезки Максима Шано Криштиану вышел один на один с голкипером и отпраздновал исторический гол. А за минуту до окончания основного времени Гонсалу Гедеш после углового завершил разгром над соперником.

После этого тура турнирную таблицу уверенно возглавляет сборная Украины набрав 16 очков после 6 игр. Португальцы идут вторыми и имеют в своем активе 11 пунктов и игру в запасе. Уже в понедельник, 14 октября, лидеры группы В сойдутся между собой в очном поединке в Киеве.

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