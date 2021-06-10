Португалия в спарринге разгромила Израиль. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Израиль на "Футбол 24".

Португалия завершила игровую подготовку к чемпионату Европы яркой победой над Израилем. Результат сделали три футболиста – Роналду, Канселу и Фернандеш. Первые двое записали в свой актив гол+пас, а Бруну свой ассист подкрепил дублем.

Португалия разгромила Израиль перед Евро-2020 – Роналду забил 104-й гол за сборную, Бруну Фернандеш оформил дубль

К слову, для подопечных Фернанду Сантуша Евро-2020 стартует 15-го июня матчем против Венгрии. Португалия попала в настоящую "группу смерти", где также оказались Франция и Германия.