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Португалія – Иран: послематчевая пресс-конференция Карлуша Кейруша

00:56 33 Читати українською
Португалія – Иран: послематчевая пресс-конференция Карлуша Кейруша
Карлуш Кейруш / ФИФА

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал ничью с Португалией (1:1).

"Этот матч был одним из тех футбольных матчей, которые мы уважаем. Очень упорная игра в каждой минуте и игровом эпизоде. Мы играли против одной из лучших команд в мире. Сборная Ирана сыграла дисциплинированно, с правильным настроем и контролем за происходящем на поле. Если бы в футболе была хоть какая-то справедливость, то победителем этого матча стал бы Иран. Однако справедливости в футболе не существует", – цитирует Кейруша официальный сайт ФИФА.

Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Португалии в 1/8 финала сыграет против Уругвая.

ЧМ-2018 3 тур

Иран - Португалия: Понедельник 25 июня 2018

Иран
Матч окончен
1 : 1
Португалия
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ЧМ 2018 Иран - Португалия Португалия Португалия Иран Иран Карлуш Кейруш Карлуш Кейруш
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