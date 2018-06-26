Португалія – Иран: послематчевая пресс-конференция Карлуша Кейруша

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал ничью с Португалией (1:1).

"Этот матч был одним из тех футбольных матчей, которые мы уважаем. Очень упорная игра в каждой минуте и игровом эпизоде. Мы играли против одной из лучших команд в мире. Сборная Ирана сыграла дисциплинированно, с правильным настроем и контролем за происходящем на поле. Если бы в футболе была хоть какая-то справедливость, то победителем этого матча стал бы Иран. Однако справедливости в футболе не существует", – цитирует Кейруша официальный сайт ФИФА.

Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Сборная Португалии в 1/8 финала сыграет против Уругвая.