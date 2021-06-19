"Начали мы с хорошей организацией игры. Умело воспользовались контратакой и после этого мы поняли, что соперник будет драться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не покинули игру. У нас был второй шанс на контратаках – он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.

Португалия – Германия – 2:4 – видео голов

В перерыве попытался что-то изменить, но мы пропустили в третий и в четвертый раз. Это стало шоком для команды, но все же она попыталась ответить своей игрой. Мы сократили разницу в счете, попали в штангу, были еще один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Она заслужила эту победу.

Матч с Францией? Об этой игре уже нужно будет думать на свежую голову. Этот поединок очень важен", – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

К слову, уже 23 июня "селесао" сойдутся в поединке третьего тура с Францией.

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