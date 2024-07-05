Сборные Португалии и Франции встречаются в рамках 1/4 финала Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Португалия – Франция начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды выйдут на поле Фолькспаркштадиум в Гамбурге. Смотреть игру вживую можно на медиа-сервисе Megogo при наличии соответствующей подписки.

Португалия – Франция: анонс матча 1/4 финала Евро-2024

Третье Евро подряд эти команды сыграют между собой. В 2016 году они встретились в финале, который завершился минимальной победой Португалии. На прошлом чемпионате Европы эти сборные были в группе смерти (вместе с Германией и Венгрией), Франция вышла в плей-офф с первого места, в последнем туре сыграв с пиренейцами вничью 2:2.

Португалия – Франция стартовые составы:

Португалия: Кошта – Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш – Палинья, Фернандеш, Витинья – Силва, Роналду, Леау.

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Камавинга – Коло Муани, Мбаппе, Гризманн.