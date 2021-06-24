Решающий матч 3-го тура в группе F привлек внимание большого количества зрителей. Были даже те, кто наблюдал за ним из космоса.

Французский космонавт Тома Песке поддерживал "Ле Блё" на высоте более 400 километров в матче с "селесао". Мужчина в этот момент находился на Международной космической станции (МКС).

Португалия – Франция: Бензема раскрыл содержание разговора с Роналду после выхода в плей-офф Евро-2020

Песке в своем Twitter поделился кадром и добавил описание к нему. "Смотрю матч Португалия – Франция. У нас не самая простая группа на этом Евро, но от этого матчи только интересные. Молодцы, "синие", что заняли первое место в группе", – написал он.

К слову, французы в 1/8 финала чемпионата Европы сыграют с Бельгией, а португальцы – со Швейцарией.

Герой дня: Карім Бензема затьмарив Роналду, рятівника України і сенсацію Євро-2020, а про секс-скандал уже забуто