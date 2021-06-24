Нападающий сборной Франции прокомментировал свой разговор с Криштиану Роналду после поединка чемпионата Европы с Португалией, по итогам которого обе команды вышли в 1/8 финала.

Еще после первого тайма Роналду и Бензема обменялись футболками и покидали поле вместе, а после завершения матча еще раз пообщались на поле стадиона в Будапеште.

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"Всегда приятно встретиться с Криштиану. Мы долго играли вместе, забивали голы и выиграли немало трофеев в Реале. Очень рад был его видеть и поиграть против него. Мы обсудили некоторые вещи и пожелали друг другу успехов – как в клубах, так и в составах национальных сборных", – цитирует Карима CdS.

Напомним, Роналду и Бензема оформили по дублю, а Франция с Португалией вышли в 1/8 финала. Соперником португальцев станет Бельгия, а действующие чемпионы мира сыграют со Швейцарией. Интересно, что Франция и Португалия могут встретиться в полуфинале чемпионата Европы.

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