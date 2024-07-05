Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса монструозно прошла отбор к Евро-2024, выиграв все матчи в группе со Словакией, Исландией, Боснией, Люксембургом и Лихтенштейном. Разница мячей сумасшедшая – 36:2. Пиренейцы устраивали разгромы со счетом 9:0, 6:0 или 5:0, а Роналду забил 10 голов. "Селесао" наконец заиграли в агрессивный футбол, в отличие от времен прагматичного Фернанду Сантуша.

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Тем более неожиданным стал бледный перфоманс португальцев на чемпионате Европы. Да, они доминировали над чехами, но те сами сели в "автобус" – и держали ничью до последних минут. Турков разгромили легко, однако потом случилось поражение от Грузии и 120 минут ничейной драмы со Словенией. После такого выступления возникли огромные сомнения относительно способности пройти Францию в четвертьфинале.

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Португальцы разочаровывают не результатами, а футболом. Команда со столь мощным кадровым выбором продемонстрировал критически бедный атакующий плей-бук. В арсенале "селесао" прослеживается всего две идеи: продвижение мяча на дриблинге или сваливание на фланги с последующим кроссом. Очень часто контрвыпад завершается подачей на дальнюю стойку, куда прибегают по два футболиста.

Все это выглядит примитивно для такой сборной, как Португалия. Статистика говорит, что подопечные Роберто Мартинеса эффективны в своем стиле – они вторые после Испании по количеству ожидаемых голов. Впрочем, не стоит забывать о слабой группе, в которой все соперники плохо оборонялись.

В 120-минутном поединке с более организованной Словенией перфоманс "селесао" оказался не таким уж и крутым. Только 3 из 19-ти ударов были проведены с игры из пределов штрафной (один заблокировали), а по ожидаемым голам без пенальти удалось наиграть на 1,2 ожидаемых гола. При этом время от времени команда останавливалась, а балканцы еще и несколько крутых контратак провели.

Вообще, у португальцев прослеживаются проблемы с балансом атаки и обороны, которые осложняются наличием двух медленных центрбеков (Пепе и Диаша) при высокой защитной линии. Грузины, словенцы и турки довольно часто убегали на пространство – тот же Шешко дважды выходил один на один с Коштой. Кто знает, где бы сейчас были Роналду и Ко, если бы на сейвы голкипера и три отбитых 11-метровых в серии.

Словом, Португалия остается такой же упрощенной и прагматичной, как и при Фернанду Сантуше. Несмотря на кучу классных футболистов, она все так же заточена под результативность Роналду – вот только Криштиану до сих пор не забил на Евро-2024. Теряя моменты в матче со Словакией, он еще и начал плакать, что для командного духа вряд ли хорошо.

Сборная Франции во многом напоминает португальцев. "Гальские петухи" такие же прагматичные – до четвертьфинала Евро-2024 они дошли с тремя голами. Точнее, с двумя пенальти и автоголом. Страшно даже представить, какой футбол нас ждет в этом матче.

Дидье Дешам тоже пытается эксплуатировать сильные качества своих звезд, однако делает это гораздо лучше Роберто Мартинеса. Мбаппе не дают мяч, чтобы он просто бежал вперед – под Килиана создают перегрузки на левом фланге, где начинается карусель комбинаций. Благодаря этому новичок Реала хорошо чувствует себя и против высокой линии обороны, и против низкого блока.

Вообще, игра вторым номером у Франции поставлена очень хорошо. Показательной стала победа над Австрией – открыв счет, вице-чемпионы мира отдали мяч и начали разрывать на встречных курсах. При этом "Ле Бле" хорошо сбалансированы, в чем изрядно помогает наличие Канте. Нголо не только выжигает все живое в опорной зоне, но и сам разгоняет быстрые атаки с проникающими передачами.

Сборную Дидье Дешама постоянно сравнивают с Англией Гарета Саутгейта, однако они похожи только "сухой" стилистикой. В игровом плане коллективы несопоставимы – Франция остается очень быстрой, агрессивной и классно организованной командой. "Гальские петухи" постоянно создают моменты высокого качества. Именно они контролируют ход игры.

Невыразительные результаты и низкая результативность не должны пугать – с поляками просто не повезло, а с Нидерландами с самого начала выбрали максимально осторожную тактику. Вопросы возникают только в центре обороны, ведь Упамекано и Салиба допускают ошибки время от времени, но в целом команда Дидье Дешама выглядит очень спокойной. Именно поэтому на нее все и ставят.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Франция

Португалия: Кошта – Далот, Пепе, Диаш – Канселу, Силва, Фернандеш, Витинья, Мендеш – Роналду, Леау.

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамени, Камавинга – Дембеле, Мбаппе, Гризманн

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