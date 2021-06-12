В отборе на чемпионат Европы команда Фернанду Сантуша финишировала второй, уступив первую строчку Украине. На Евро Португалия попала в сложную группу. В квартете F соперниками "селесао" станут Франция, Германия и Венгрия.

Нидерланды – первый соперник Украины на Евро-2020: проблемы де Бура и превосходство над сине-желтыми "(видео)

В последние годы команда серьезно обновилась. Криштиану Роналду все еще является лидером сборной, но теперь у него в компании есть молодые Рубен Диаш, Жоау Фелиш, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш.

"Селесао" стартуют на Евро-2020 поединком против Венгрии. Матч Венгрия – Португалия начнется 15 июня в 19:00.