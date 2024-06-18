Португалия встречается с Чехией в рамках первого тура группового этапа Евро-2024. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Португалия – Чехия состоится сегодня, 18 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Подопечные Роберто Мартинеса будут выступать на Евро уже в девятый раз, тогда как Чехия участвует в восьмой финальной части чемпионата Европы. Смотреть игру можно на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором Евро-2024 в Украине.

Португалия – Чехия: анонс матча Евро-2024

Португалия – Чехия: стартовые составы

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Канселу, Силва, Фернандеш, Витинья, Мендеш, Роналду, Леау.

Чехия: Станек, Голеш, Гранац, Крейчи, Цоуфал, Шульц, Соучек, Провод, Доудера, Кухта, Шик.

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