8-летняя эра Фернанду Сантуша в сборной Португалии завершилась в 2022-м. Специалиста считали прагматиком, забывая о сложном для "селесао" факторе Роналду – без него в составе пиренейцы демонстрировали значительно более яркий футбол. Что и говорить, когда 9:0 с Люксембургом в отборе на Евро-2024 и 6:1 со Швейцарией в четвертьфинале ЧМ-2022 произошли именно без КриРо.

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Теперь проблему КР7 в составе должен решать Роберто Мартинес. 43-летний коуч, который брал Кубок Англии с Уиганом и построил сильный Эвертон, выдал довольно неоднозначный перфоманс в сборной Бельгии – футбол вроде и был хорошим, но пожилая команда с каждым годом явно регрессировала. В конце концов, все завершилось вылетом из группы на Мундиале.

Теперь тренеру необходимо реабилитироваться за неудачу. Пока все шло хорошо – под его руководством Португалия выиграла все матчи отбора к Евро-2024, забив 36 голов и пропустив всего два. Оба, кстати, прилетели от Словакии в Лиссабон. Другими соперниками стали Люксембург (9:0, 6:0), Босния и Герцеговина (5:0, 3:0), Лихтенштейн (4:0, 2:0) и Исландия (2:0, 1:0).

Уровень сопротивления такой себе, однако не стоит забывать за мартовские и июньские спарринги. Португальцы били Швецию (5:2), Финляндию (4:2) и Ирландию, однако уступили Словении (0:2) и Хорватии (1:2). Словом, высокая результативность и успешность против хотя бы немного более слабых соперников сохраняется – и это плохие новости для Чехии.

"Селесао" под руководством Роберто Мартинеса действительно нравятся. Сборная Португалии стала интенсивно прессинговать, а в продвижении мяча на первых двух третях поля все прекрасно. Трудности, как это ни странно, возникают в завершении – португальцам не хватает сыгранности и интересных идей перед штрафной. Слишком много здесь завязано на индивидуализме.

Очень интересно, как Роберто Мартинес решит дилемму Роналду. Легендарная "семерка" была основной в отборе на Евро-2024, отблагодарив 10 голами и 1 ассистом – это треть от всех голов португальцев. Каким бы скандальным и чудаковатым не был поздний Криш, но в свои 38 лет нападающий остается машиной. Возможно, не такой влиятельной и важной, как раньше, однако игнорировать КР7 не получится даже чисто по спортивным причинам.

Показательно, что без Криштиану сборная влетела хорватам, играя основным составом. С другой стороны, все понимают минусы – наличие Рона в составе бьет по работе без мяча. У команды начинает страдать баланс. При этом форвард выдал катастрофическое выступление на ЧМ-2022.

Под руководством Роберто Мартинеса португалец несколько реабилитировался, но станет ли он основным на Евро-2024? Многим кажется, что роль "джокера" была бы значительно эффективнее, поэтому тренерскому штабу надо дать ответ на сложный вопрос. В любом случае, Роналду не выглядит столь же важным для сборной, как Месси на ЧМ-2022 – сейчас игрой руководят гениальный Бруну, умные Бернарду и Витиньо, технические Леау и Фелиш. А еще есть Гонсалу Рамуш и такой фулбек, как Канселу.

Следует не забывать и о задней линии. Насиу, Диаш и Пепе провели очень мощный сезон, да и опорник Палинья выглядел в Фулхэме здорово. В отборе к Евро-2024 португальцы выдали лучший оборонительный перфоманс, поэтому можно говорить о хорошей защите – вот только уровень сопротивления был слабеньким, а в четырех из пяти спаррингов коллектив глотал по два гола. И Словакия в отборе забила им столько же. Довольно тревожная тенденция.

Это мог бы быть хороший сигнал для Чехии, однако прямо сейчас состояние этой сборной непонятно. Винченцо Монтелла – тренер Турции – вообще назвал ее "командой без тактики". Это не совсем справедливо, но в тамошнем футболе действительно происходят странные вещи. Ярослав Шилгавы довел чехов до 1/4 финала Евро-2020, провалил отбор на ЧМ-2022, реабилитировался в квалификации на Евро-2024 – и ушел в отставку.

Предыдущего коуча сильно критиковали за второе место в группе с Албанией и Польшей, да и в целом его футбол никому не нравился. Впрочем, подобрать сборную оказалось некому. Должность тренера предлагали Карелу Яролиму, однако тот отказался. На позицию претендовал Павел Недвед, но вариант отпал из-за необходимости часто бывать в Италии – в конце концов, назначили экс-президенту федерации Ивану Гашеку.

Двоюродный брат знаменитого хоккеиста Доменика Гашека уже работал футбольной Чехией, провалив отбор к ЧМ-2010. С тех пор он занимался административной работой и тренировал на Ближнем Востоке – впрочем, такой статус не помешал устроить чистку в составе. На весенние спарринги не вызвали отцепили Антонина Барака, Яна Кухту, Якуба Брабеца и Владимира Цоуфала, ведь они устроили пьянку перед ключевым матчем с Молдовой в 2023-м.

Их отцепили из сборной еще при каденции Ярослава Шилгавы, а Иван Гашек не стал убирать санкции до лета. Мимо заявки на Евро-2024 пролетел только Брабеца. Никто не решился отказываться от финалистов Лиги конференций с 5+5 в сезоне и от лидеров середняка АПЛ.

Вообще, заявка у "народной команды крепкая – кроме вышеупомянутых персон, здесь есть еще и Гложек (7+5 за Байер в сезоне), Шик с 13 голами в составе Леверкузена и Соучек с 10+3 за Вест Хэм. Плюс, всегда много сыгранных представителей Славии и Спарты, а эти две команды выдали мощный сезон в еврокубках. Вот только никто не знает, как эта банда проявит себя в официальных матчах.

Все товарищеские встречи подопечные Ивана Шилгавы выиграли. Мальту разгромили 7:1, а Норвегию, Северную Македонию и Армению били с идентичным счетом – 2:1. Может ли это что-то сказать о нынешней Чехии? Вряд ли. Все станет понятно на Евро-2024.

Ориентировочные составы на матч Португалия – Чехия

Португалия: Диогу Кошта – Далот, Рубен Диаш, Пепе, Канселу – Палинья – Бернарду Силва, Фернандеш – Жота, Роналду, Леау

Чехия: Станек – Цоуфал, Крейчи, Голеш, Гранац, Доудера – Соучек, Провод, Гложек – Шик, Кухта

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