Кубок Португалии, 1/2 финала. Ответный матч

Порту – Спортинг – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Мартинес, 82

Удаление: Порро, 88 (Спортинг)

Победа на выезде делала "драконов" фаворитом в борьбе за финал. Спортинг забил в дебюте игры, но из-за офсайда взятия ворот не засчитали. Обе команды имели ряд моментов, однако забитого мяча пришлось ждать до 82-й минуты.

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Его автором стал Тони Мартинес, который всего за две минуты перед этим вышел на замену. Нападающий принял мяч в штрафной, а вторым касанием пробил мимо кипера. Голевой пас отдал 39-летний Пепе.

Традиционно для таких матчей не обошлось без удаления. Спортинг доигрывал в меньшинстве после грубого подката Порро, получившего прямую красную. 1:0 – Порту вышел в финал, где разыграет Кубок Португалии с Тонделой. Матч запланирован на 22 мая.

К слову, подопечные Сержиу Консейсау могут оформить "золотой дубль", ведь в чемпионате опережают Спортинг на 9 очков за 4 тура до финиша.

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