Порту выбил Лацио, Севилья удержала преимущество над Динамо З, РБ Лейпциг перестрелял Реал Сосьедад: Лига Европы
В четверг продолжился плей-офф Лиги Европы, в котором сошлись несколько очень интересных пар.
Лига Европы, 1/16 финала, вторые матчи
Динамо Загреб – Севилья – 1:0 (первый матч – 1:3)
Гол: Оршич, 65 (пен.)
Лацио – Порту – 2:2 (1:2)
Голы: Иммобиле, 19, Катальди, 90+5 – Тареми, 31, Урибе, 68
Реал Сосьедад – РБ Лейпциг – 1:3 (2:2)
Голы: Субименди, 67 – Орбан, 39, Силва, 59, Форсберг, 89
Нереализованный пенальти: Силва, 39 (РБ)
Севилья продолжит поход за еще одним кубком Лиги Европы. Андалусийцы удержали гандикап домашнего матча, позволив загребскому Динамо забить только один мяч.
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Порту устраивал два похожих камбека в дуэли с Лацио. "Драконы" в обоих матчах пропускали первыми, но отвечали 2 своими голами. На этот раз Катальди спас для Лацио хоть ничью, однако прощаться с турниром римлянам придется.
РБ Лейпциг выбил Сосьедад благодаря удачному выступлению на выезде. Все началось с добивания Орбана после плохого пенальти Андре Силвы. После перерыва "быки" закрепили преимущество и могут готовиться к 1/8 финала.
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