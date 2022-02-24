В четверг продолжился плей-офф Лиги Европы, в котором сошлись несколько очень интересных пар.

Лига Европы, 1/16 финала, вторые матчи

Динамо Загреб – Севилья – 1:0 (первый матч – 1:3)

Гол: Оршич, 65 (пен.)

Лацио – Порту – 2:2 (1:2)

Голы: Иммобиле, 19, Катальди, 90+5 – Тареми, 31, Урибе, 68

Реал Сосьедад – РБ Лейпциг – 1:3 (2:2)

Голы: Субименди, 67 – Орбан, 39, Силва, 59, Форсберг, 89

Нереализованный пенальти: Силва, 39 (РБ)

Севилья продолжит поход за еще одним кубком Лиги Европы. Андалусийцы удержали гандикап домашнего матча, позволив загребскому Динамо забить только один мяч.

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Порту устраивал два похожих камбека в дуэли с Лацио. "Драконы" в обоих матчах пропускали первыми, но отвечали 2 своими голами. На этот раз Катальди спас для Лацио хоть ничью, однако прощаться с турниром римлянам придется.

РБ Лейпциг выбил Сосьедад благодаря удачному выступлению на выезде. Все началось с добивания Орбана после плохого пенальти Андре Силвы. После перерыва "быки" закрепили преимущество и могут готовиться к 1/8 финала.

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