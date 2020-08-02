Порту в меньшинстве обыграл Бенфику и завоевал Кубок Португалии, оформив "золотой дубль"

Порту в меньшинстве удержал победу над Бенфикой и стал обладателем Кубка Португалии 2019/20. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Кубок Португалии 2019/20, финал

Бенфика – Порту – 1:2

Голы: Карлос, 84, (пен.) – Мбемба, 47, 59

Удаление: Луиз Диаз, 38 (Порту), Сержиу Консейсау (тренер Порту)

Начало поединка выдалось неудачным для Порту, ведь на 38 минуте вторую желтую получил Луиз Диаз, а вслед за ним был удален и наставник номинальных гостей Сержиу Консейсау.

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Однако вторая половина началась с быстрого гола Мбембы, который замкнул подачу Теллеса со штрафного. За 12 минут эта парочка оформила второй мяч по аналогичной схеме. Бенфика смогла на гол престижа от Карлоса на последних минутах, но это не помешало Порту оформить "золотой дубль".