Порту усилился хавбеком Вест Хэма
07:30 - Читати українською
Полузащитник Вест Хэма Фелипе Андерсон попробует свои силы в Португалии.
Вест Хэм отпустил Фелипе Андерсона защищать цвета Порту, сообщает официальный сайт клуба.
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27-летний бразилец будет выступать за "драконов" на правах аренды. Соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано до лета 2021-го.
Напомним, Фелипе присоединился к Вест Хэму в 2018-м, перейдя из Лацио за 38 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ Андерсон провел 25 матчей, в которых отличился голом и 4-мя ассистами.
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