Сделка была заключена примерно за неделю, и ни одна деталь не была оставлена на волю случая, чтобы сюрприз облетел весь мир.

Как скрыть подписание контракта в 2025 году до такой степени, что о нем узнают только с его выходом на поле? В эпоху, когда освещение трансферного рынка напоминает реалити-шоу, Порту заслужил всеобщее признание за то, как хорошо ему удалось сохранить в тайне трансфер Люка де Йонга.

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Форвард впервые начал контактировать с Порту примерно неделю назад, информирует O Jogo. Сообщается, что за час до появления игрока на стадионе Драгау перед игрой с Атлетико о сюрпризе знало только руководство "драконов".

Накануне игры лишь сотрудники, которые находились ближе всего к раздевалке, а также игроки, которые уже переодевались, понимали, что произойдет, когда Люк де Йонг вошел в раздевалку.

Порту выиграл у Атлетико 1:0.

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