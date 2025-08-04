Порту "спрятал" трансфер Де Йонга от СМИ – клуб запланировал медосмотр как подкрепление для гандбольной команды
Сделка была заключена примерно за неделю, и ни одна деталь не была оставлена на волю случая, чтобы сюрприз облетел весь мир.
Как скрыть подписание контракта в 2025 году до такой степени, что о нем узнают только с его выходом на поле? В эпоху, когда освещение трансферного рынка напоминает реалити-шоу, Порту заслужил всеобщее признание за то, как хорошо ему удалось сохранить в тайне трансфер Люка де Йонга.
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Форвард впервые начал контактировать с Порту примерно неделю назад, информирует O Jogo. Сообщается, что за час до появления игрока на стадионе Драгау перед игрой с Атлетико о сюрпризе знало только руководство "драконов".
Накануне игры лишь сотрудники, которые находились ближе всего к раздевалке, а также игроки, которые уже переодевались, понимали, что произойдет, когда Люк де Йонг вошел в раздевалку.
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