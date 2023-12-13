Порту – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов
13 декабря 21:02 - Читати українською
Порту в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
завершено
43’ Вандерсон Галену
62’ Мехди Тареми
76’ Пепе
Даниил Сикан 29’
Стивен Эустакио 73’
Егіналдо 88’
29’ Даниил Сикан
43’ Вандерсон Галену
62’ Мехди Тареми
73’ Стивен Эустакио
76’ Пепе
88’ Егіналдо
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Порту и Шахтером стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. У команд по 9 очков в активе, однако португальцы держатся на второй позиции благодаря лучшей статистике в личных встречах. Для прорыва в 1/8 финала турнира "горнякам" необходима только победа.
Порту – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Стартовые составы
Порту:
Шахтер:
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