Порту в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 между Порту и Шахтером стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. У команд по 9 очков в активе, однако португальцы держатся на второй позиции благодаря лучшей статистике в личных встречах. Для прорыва в 1/8 финала турнира "горнякам" необходима только победа.

Порту – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Стартовые составы

Порту:

Шахтер:

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