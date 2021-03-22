26-летний хавбек поставил подпись под новым контрактом с "драконами", сообщает официальный сайт клуба.

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Отавинью подписал с четвертьфиналистом Лиги чемпионов соглашение до лета 2025 года. В лагерь португальского гранда бразилец перебрался из родного Интернасьоналя еще в 2014-м. Дебютный сезон на Пиренеях он провел в аренде за Виторию Гимараеш.

В нынешнем сезоне Отавинью сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 8 результативных передач. Ранее активный интерес к нему проявляли итальянские Милан и Рома.

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