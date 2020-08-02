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Порту позволил Касильясу поднять Кубок Португалии вместе с командой – поступок дня

09:30 - Читати українською
Порту позволил Касильясу поднять Кубок Португалии вместе с командой – поступок дня
Порту – обладатель Кубка Португалии / ФК Порту

Знаменитый экс-голкипер "драконов" Икер Касильяс разделил с бывшими партнерами победу в Кубке Португалии.

Порту завоевал Кубок Португалии, обыграв в финале Бенфику. Таким образом, "драконы" оформили золотой дубль, поскольку ранее стали чемпионами страны.

Порту в меньшинстве обыграл Бенфику и завоевал Кубок Португалии, оформив "золотой дубль"

Во время церемонии награждения клуб совершил благородный жест, позволив Икеру Касильясу разделить триумф с командой. 39-летний испанец несколько стыдливо поднял трофей вместе с капитаном Порту – Данилу Перейрой. Бывшие одноклубники Икера уговаривали его присоединиться к их триумфу, а голкипер не смог отказать.

Напомним, Касильяс присоединился к Порту летом 2015 года. Год назад знаменитый вратарь вынужден был завершить карьеру после инфаркта. Недавно болельщики Порту просили клуб включить Касильяса в заявку на сезон 2019/20, чтобы он тоже мог получить чемпионскую медаль.

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