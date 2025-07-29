Порту официально объявил о подписании защитника Саутгемптона Яна Беднарека. Польский центрбек подписал контракт до лета 2029 года. Сумма сделки составила 7,5 миллиона евро.

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29-летний Беднарек имеет за плечами 184 матча в английской Премьер-лиге и 69 поединков в составе сборной Польши. В прошлом сезоне он входил в число лучших защитников АПЛ по количеству перехватов – сравнявшись с Вирджилом ван Дейком (по 56), которого когда-то заменил в Саутгемптоне.

Свой путь в большом футболе Беднарек начинал с польским Лехом, с которым получил чемпионство Польши в сезоне 2014/15. После аренды в Гурник Ленчна и выступлений за молодежные сборные Польши, он провел блестящий сезон в чемпионате Польши, что позволило ему стать самой дорогой продажей в истории Леха (6 миллионов евро) – дороже даже за трансфер Роберта Левандовского.

В 2017 году он перешел в Саутгемптон. Дебютировал в Премьер-лиге матчем против Челси, в котором сразу отметился голом. За восемь сезонов в Англии он успел поиграть также за Астон Виллу и зарекомендовал себя как один из самых стабильных центрбеков лиги.

Беднарек представлял Польшу на двух Чемпионатах мира (2018, 2022), двух Чемпионатах Европы (2020, 2024) и четырех розыгрышах Лиги наций.

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