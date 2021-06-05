Порту продлил контракт с Консейсау – итальянские клубы хотели "украсть" четвертьфиналиста Лиги чемпионов
14:30 - Читати українською
Порту все же сохранит своего главного тренера Сержиу Консейсау.
Стороны согласовали новый контракт до лета 2024 года, сообщает официальный сайт "драконов".
Президент Спортинга продолжает верить в возвращение Роналду
Консейсау возглавил Порту летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла два чемпионата Португалии, два Суперкубка и один национальный Кубок. В сезоне 2020/21 "драконы" остались без трофеев, однако роскошно выступили в еврокубках – дошли до четвертьфинала ЛЧ, выбив Ювентус.
Добавим, что 47-летнего Консейсау активно сватали в итальянские клубы – Рому и Наполи.
Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter