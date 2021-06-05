Порту все же сохранит своего главного тренера Сержиу Консейсау.

Стороны согласовали новый контракт до лета 2024 года, сообщает официальный сайт "драконов".

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Консейсау возглавил Порту летом 2017 года. Под его руководством команда выиграла два чемпионата Португалии, два Суперкубка и один национальный Кубок. В сезоне 2020/21 "драконы" остались без трофеев, однако роскошно выступили в еврокубках – дошли до четвертьфинала ЛЧ, выбив Ювентус.

Добавим, что 47-летнего Консейсау активно сватали в итальянские клубы – Рому и Наполи.

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