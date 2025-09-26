“Простых матчей не бывает, особенно в Европе. Но это была далеко не лучшая наша игра. Мы допустили слишком много моментов у своих ворот. Результат очень хороший. Важно сохранить эту победную серию, особенно учитывая динамику Лиги Европы. Важно забивать и продолжать забивать.

"В футболе так много правил – Например, гетры разных цветов": тренер Порту пожаловался на состояние газона соперника в ЛЕ

Честно говоря, я попросил Вильяма Гомеша сделать передачу, но он пробил. Рад, что он меня не услышал. Мне понравилась реакция команды на гол, ведь все так упорно работают ради результата. В этом матче был возможен любой результат, и мы рады победе", –отметил Фариоли.

На 90+3-й минуте Гомеш нанес удар с дальней дистанции, хотя пас на одного из партнеров напрашивался. Это взятие ворот произошло за 21 секунду до конца компенсированного времени.

Лига Европы: Астон Вилла одолела Болонью с фиаско форварда сборной Англии, победа команды Фонсеки