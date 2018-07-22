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Порту отказался продавать Теллеса в Ювентус за 30 млн евро

15:54 30 Читати українською
Порту отказался продавать Теллеса в Ювентус за 30 млн евро
Алекс Теллес / Metro

Ювентус и Порту не могут согласовать сумму компенсации за защитника "драконов" Алекса Теллеса.

Ювентус сделал предложение в размере 30 млн евро за бразильского защитника Порту Алекса Теллеса, однако получил отказ, информирует UOL Esporte.

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Руководство "драконов" хочет выручить за 25-летнего защитника по крайней мере 40 млн евро.

Контракт Теллеса с Порту заканчивается в 2021 году.

Также сообщается, что бразилец может стать заменой Алексу Сандро, который хочет покинуть Юве и перейти в ПСЖ.

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