Порту отказался продавать Теллеса в Ювентус за 30 млн евро

Ювентус и Порту не могут согласовать сумму компенсации за защитника "драконов" Алекса Теллеса.

Ювентус сделал предложение в размере 30 млн евро за бразильского защитника Порту Алекса Теллеса, однако получил отказ, информирует UOL Esporte.

Роналду рассказал о своей главной цели в Ювентусе

Руководство "драконов" хочет выручить за 25-летнего защитника по крайней мере 40 млн евро.

Контракт Теллеса с Порту заканчивается в 2021 году.

Также сообщается, что бразилец может стать заменой Алексу Сандро, который хочет покинуть Юве и перейти в ПСЖ.

Ювентус продал все абонементы на сезон за один день