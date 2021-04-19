"Неформальные контакты с представителями некоторых клубов были, но особого внимания этому мы не уделяли. Во-первых, Евросоюз не допускает существования закрытых лиг вроде НБА.

Профсоюз футболистов готов бороться с баном игроков Европейской Суперлиги

Поскольку Португальская футбольная федерация выступает против этого, мы как часть семьи УЕФА не можем участвовать в проектах, противоречащих принципам и правилам ЕС и УЕФА. Если эту идею продолжат продвигать. хотя я сомневаюсь в этом, УЕФА не остановится, и наверняка будет иметь аргументы.

Официальные турниры проводятся под эгидой УЕФА. Будет или не будет что-то там еще – нас не волнует. Мы участвуем в Лиге чемпионов и, надеюсь, будем играть там еще долгие годы", – цитирует функционера официальный сайт клуба.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан. Инсайдер Николо Скира прогнозировал, что Порту и еще два клуба вскоре присоединятся к ним.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря