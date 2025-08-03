Порту ошеломил фанатов тайным трансфером экс-форварда Барселоны – представили новичка прямо на стадионе (ВИДЕО)
Порту устроил настоящую сенсацию – во время презентации состава на сезон перед болельщиками клуб представил нового форварда. Как видно из видео, которое опубликовал журналист Альберт Ортега в сети Х, им стал нидерландец Люк де Йонг, эту новость подтвердил официальный аккаунт Порто в соцсети.
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Ни одной утечки, никаких слухов – трансфер Порту удалось полностью сохранить в тайне до самого момента объявления. Как сообщают португальские СМИ, инициатором подписания де Йонга был лично новый президент клуба Андре Виллаш-Боаш. Соглашение с форвардом заключено на 1 год. Де Йонг перешел в Порту на правах свободного агента.
Для многих это стало сюрпризом – еще недавно 34-летнего нападающего ничего не связывало с Порту. В прошлом сезоне он выступал за ПСВ и отметился приличной результативностью – 18 голов в 47 матчах за клуб.
Помимо ПСВ, Де Йонг выступал за Твенте, Севилью, Боруссию М, Барселону и Ньюкасл.
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