Порту устроил настоящую сенсацию – во время презентации состава на сезон перед болельщиками клуб представил нового форварда. Как видно из видео, которое опубликовал журналист Альберт Ортега в сети Х, им стал нидерландец Люк де Йонг, эту новость подтвердил официальный аккаунт Порто в соцсети.

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Ни одной утечки, никаких слухов – трансфер Порту удалось полностью сохранить в тайне до самого момента объявления. Как сообщают португальские СМИ, инициатором подписания де Йонга был лично новый президент клуба Андре Виллаш-Боаш. Соглашение с форвардом заключено на 1 год. Де Йонг перешел в Порту на правах свободного агента.

Для многих это стало сюрпризом – еще недавно 34-летнего нападающего ничего не связывало с Порту. В прошлом сезоне он выступал за ПСВ и отметился приличной результативностью – 18 голов в 47 матчах за клуб.

Помимо ПСВ, Де Йонг выступал за Твенте, Севилью, Боруссию М, Барселону и Ньюкасл.

Hoy los jugadores del Porto se presentaron ante su afición. Sin embargo, había un futbolista que nadie esperaba: Luuk de Jong.



El delantero fue anunciado como nuevo fichaje por sorpresa. No hubo ninguna filtración. Nadie se había enterado. Hasta hoy.



pic.twitter.com/IF5RoqOtX3 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) August 3, 2025

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