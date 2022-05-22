Кубок Португалии, финал

Порту – Тондела – 3:1

Голы: Тареми, 21 (пен.), 74, Витинья, 52 – Боржес, 73

Нереализованный пенальти: Тареми, 66(П)

На предыдущих стадия Порту одолел Бенфику и Спортинг, поэтому соперник в финале был не самым сильным. Тондела завершила чемпионат на 17-й строчке, вылетев из элиты.

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Прогнозы полностью подтвердились на поле. "Драконы" добыли комфортное преимущество в два мяча, хотя Тареми не реализовал один из своих пенальти. Боржес дал надежду Тонделе на камбек, но она едва прожила минуту – Тареми оформил дубль.

Порту добавил в свою коллекцию 18-й Кубок Португалии и оформил "золотой дубль" в сезоне 2021/22. Кубок лиги и Суперкубок Португалии достались Спортингу.