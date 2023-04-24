Защитник сборной Португалии Пепе не планирует завершать свою карьеру и хочет еще немного поиграть на самом высоком уровне.

Порту в своих соцсетях официально объявил о продлении соглашения со звездным защитником. 40-летний Пепе подписал новый контракт до лета 2024 года.

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"Я всегда буду делать все возможное и представлять этот клуб. Это особый момент для меня, нашей команды и президента. Вместе мы будем бороться до конца. Vamos, Порту", – заявил португалец в видео.

Наибольшую славу Пепе получил, выступая за мадридский Реал. В составе "сливочных" он трижды становился победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17), трижды чемпионом Испании (2007/08, 2011/12, 2016/17), дважды обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14) и Суперкубка Испании (2008, 2012). Напомним, что защитник вернулся в Порту в 2019 году. В текущем сезоне он отыграл 28 матчей в составе португальской команды.

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