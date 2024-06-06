Витор Бруно подписал контракт с Порту на следующие два сезона – до лета 2026 года. Об этом информирует официальный сайт "бело-синих". 41-летний специалист был ассистентом предыдущего тренера Порту Сержиу Консейсау на протяжении последних семи сезонов. За это время он выиграл с командой 11 трофеев. До работы в Порту Бруну ассистировал Консайсау в Ольяненсе, Академике, Браге, Витории Гимарайнш и Нанте.

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Из-за частых дисквалификацией Консейсау Бруну был вынужден руководить Порту в 17 матчах. В этих встречах команда добыла 15 побед и ещё два раза сыграла вничью.

Напомним, что ранее Консейсау в одностороннем порядке расторгнул контракт с Порту, который действовал до лета 2028 года.